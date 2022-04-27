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    The Elder Scrolls VI будет без драконов, но зато с политикой. Игра выйдет не ранее 2025 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    The Elder Scrolls VI будет без драконов, но зато с политикой. Игра выйдет не ранее 2025 года

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    Согласно данным инсайдера SKULLZI, который хорошо зарекомендовал себя в вопросе утечек о компании Bethesda, события следующей игры серии The Elder Scrolls будут проходить в Хаммерфелле. 

    Хаммерфелл — это это северо-западная провинция Тамриэля и место жительства редгардов.  

    The Elder Scrolls VI не будет драконов, но зато появятся политические фракции и браки. Игра находится на ранней стадии разработки, поэтому выйдет не ранее 2025-2026 года.  

    Кроме того, после того, как Microsoft купила Bethesda, в работу запустили ремастеры старых игр The Elder Scrolls, ремастеры каких-то игр серии Fallout и 4X-стратегию во вселенной The Elder Scrolls.  

    Также стоит отметить, что другой известный инсайдер заявил, что может подтвердить все эти утечки, кроме информации об отсутствии в новой игре драконов.   

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