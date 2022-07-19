The Economist: Украина рискует лишиться финансирования из-за нестабильности в США

На фоне нестабильности внутри страны Соединенные Штаты могут перестать поддерживать Украину, сообщает британский журнал The Economist.
Среди американских политиков увеличивается недовольство в связи с подписанным соглашением о дополнительной материальной помощи Украине на сумму 40 млрд долларов, отмечается в статье.
Во-первых, поддержка Киева может пошатнуться, если на предстоящих выборах победу одержат республиканцы. Во-вторых, на выделение многомиллиардной помощи могут повлиять сложности в объяснении гражданам США, которые столкнулись с финансовыми трудностями, зачем тратить бюджетные деньги на страну «за полмира».
«В целом уже меньше американцев готовы заплатить экономическую цену за поддержку Украины, чем в марте», — пишет издание.
В-третьих, особое место занимает перспектива затяжного кризиса, который администрация президента США Джо Байдена по «неясным» причинам продолжает поддерживать, поставляя оружие ВСУ.
Европейский союз ранее заявил, что выделит дополнительную помощь Украине, сообщает URA.RU