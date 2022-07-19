The Economist: Украина рискует лишиться финансирования из-за нестабильности в США

Во-первых, поддержка Киева может пошатнуться, если на предстоящих выборах победу одержат республиканцы. Во-вторых, на выделение многомиллиардной помощи могут повлиять сложности в объяснении гражданам США, которые столкнулись с финансовыми трудностями, зачем тратить бюджетные деньги на страну «за полмира».