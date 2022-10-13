The Economist: Россия смогла укрепить экономику после санкционных нападок ЕС

Власти России смогли справиться с ситуацией, которая возникла в результате массированной санкционной атаки со стороны Европейского союза, пишет издание The Economist.
По словам специалистов, самые мрачные прогнозы касательно состояния российской экономики не сбылись. Обещанный президентом США Джо Байденом «доллар по 200 российских рублей» не случился, а российская валюта лишь укрепилась.
В это время Европейский союз продолжает задыхаться от недостатка энергоносителей. Последствия санкций уже обернулись рецессией в большинстве европейских стран.
В Брюсселе уверены, что санкции якобы сыграют свою роль в долгосрочной перспективе. Однако авторы задаются вопросом, во что превратится процветающая Европа без дешевого российского газа в «долгосрочной перспективе»?
Напомним, что ранее Европа ввела очередной пакет санкций против России. Под ограничениями оказались 30 физических и семь юридических лиц из РФ, сообщил «ФедералПресс».