The Economist: проблемы в Польше вынуждают украинских беженцев возвращаться на родину

Польские города на фоне притока мигрантов испытывают острую нехватку ресурсов и неспособность местных администраций и профильных ведомств наладить работу с беженцами на нужном уровне. Инфраструктурные проблемы стали не единственной причиной, по которой украинцы предпочитают все чаще вернуться на родину, говорится в статье. Отмечается, что украинцы испытывают трудности с поиском работы и школ для детей. Навсегда в стране планируют остаться только 17% беженцев, многие даже не стали оформлять польский индикационный номер для получения социальной помощи.