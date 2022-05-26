The Economist: проблемы в Польше вынуждают украинских беженцев возвращаться на родину

Перебравшиеся в Польшу украинцы столкнулись с проблемами: нехватка жилья и бюрократически трудности в итоге заставляют граждан возвращаться в родную страну. Так, число украинских граждан, прибывающих в Польшу, меньше, чем уезжающих впервые с февраля 2022 года.
Как рассказали обозреватели издания The Economist, за две недели к 23 мая число украинцев, покидающих Польшу, значительно превысило число приезжающих за тот же срок. Всего с конца февраля 2022 года Польша приняла у себя 3,5 млн украинских беженцев — больше, чем все европейские страны вместе взятые.
Польские города на фоне притока мигрантов испытывают острую нехватку ресурсов и неспособность местных администраций и профильных ведомств наладить работу с беженцами на нужном уровне. Инфраструктурные проблемы стали не единственной причиной, по которой украинцы предпочитают все чаще вернуться на родину, говорится в статье. Отмечается, что украинцы испытывают трудности с поиском работы и школ для детей. Навсегда в стране планируют остаться только 17% беженцев, многие даже не стали оформлять польский индикационный номер для получения социальной помощи.