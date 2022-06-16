Украинский министр обороны Алексей Резников упрекнул Евросоюз в проблемах с поставками оружия и в усталости от конфликта, передает The Economist.
«Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась», — заявил Резников в интервью западному изданию.
Украинский министр добавил, что для властей Германии и Франции Украина, судя по всему, является «раздражающим препятствием» на пути к комфортной жизни. Резников также уточнил, что после диалога с Берлином и Парижем он может «бросить несколько довольно отборных слов».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.