Украинская армия оказалась в затруднительной ситуации по причине отсутствия квалифицированных военных, которые умели бы обращаться с западным вооружением, пишет индийская газета The Economic Times.
Современные образцы западного вооружения, которое страны НАТО поставляют на Украину, мало помогают ВСУ, так как умеющих обращаться с новым оружием украинских военнослужащих почти нет.
«Оружие в изобилии поставляется Киеву, но ВСУ становится все труднее применять продвинутые образцы. В украинской армии ограниченное количество военнослужащих, обладающих достаточной квалификацией для обращения с ним», — пишут авторы статьи.
Отмечается, что из-за нехватки кадров в Вооруженных силах Украины ключевые западные вооружения, в частности гаубицы M777, уничтожаются российскими военными.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.