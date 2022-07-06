The Drive оценил шансы ВСУ ударить по Крымскому мосту с помощью западных ракет

При этом украинская армия не имеет дальнобойных ракет, способных долететь до Крымского моста с тех территорий, которые в настоящее время контролирует Киев. Авторы издания отметили, что дальность полета ракет RGM-84 Harpoon составляет 120 километров. Однако «на территории Украины нет точки, которую Россия не удерживала бы на таком расстоянии до моста».