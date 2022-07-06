The Drive оценил шансы ВСУ ударить по Крымскому мосту с помощью западных ракет

Украинские вооруженные силы вряд ли смогут совершить удар по Крымскому мосту, используя поставляемые Западом ракеты. Об этом говорится в материале издания The Drive.
Авторы публикации напомнили, что данный объект представляет большую ценность для России. По этой причине он надежно защищен системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отечественных войск.
При этом украинская армия не имеет дальнобойных ракет, способных долететь до Крымского моста с тех территорий, которые в настоящее время контролирует Киев. Авторы издания отметили, что дальность полета ракет RGM-84 Harpoon составляет 120 километров. Однако «на территории Украины нет точки, которую Россия не удерживала бы на таком расстоянии до моста».
Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием. Соответствующее высказывание оценят сотрудники СКР, пишет RT.