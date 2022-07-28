The Diplomat сообщило правду об отношении китайцев к России

Издание The Diplomat опубликовало результаты исследования об отношении китайцев к важнейшим международным партнерам КНР.
В опросе приняли участие 3000 респондентов, передает «ПолитРоссия». Они ответили на вопрос, что они думают о США, России, Японии, Европе, Африке и Сингапуре. Согласно информации издания, участники исследования отметили, что относятся к Соединенным Штатам как к враждебной стране. Россия в глазах китайцев выглядит куда позитивнее, пишет The Diplomat.
«Что касается России, то первые ассоциации китайских респондентов были в основном положительными, хотя интенсивность позитива оказалась не такой сильной, как негатив в отношении США. Многие ассоциации были основаны на стереотипах: “водка”, “красивые девушки”, “медведи”», — отметили авторы статьи.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между РФ и КНР увеличится по итогам 2022 года до 165–170 миллиардов долларов.