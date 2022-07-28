The Diplomat сообщило правду об отношении китайцев к России

В опросе приняли участие 3000 респондентов, передает «ПолитРоссия». Они ответили на вопрос, что они думают о США, России, Японии, Европе, Африке и Сингапуре. Согласно информации издания, участники исследования отметили, что относятся к Соединенным Штатам как к враждебной стране. Россия в глазах китайцев выглядит куда позитивнее, пишет The Diplomat.