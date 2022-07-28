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The Diplomat сообщило правду об отношении китайцев к России

The Diplomat сообщило правду об отношении китайцев к России
pxhere.com

Издание The Diplomat опубликовало результаты исследования об отношении китайцев к важнейшим международным партнерам КНР.

В опросе приняли участие 3000 респондентов, передает «ПолитРоссия». Они ответили на вопрос, что они думают о США, России, Японии, Европе, Африке и Сингапуре. Согласно информации издания, участники исследования отметили, что относятся к Соединенным Штатам как к враждебной стране. Россия в глазах китайцев выглядит куда позитивнее, пишет The Diplomat.

«Что касается России, то первые ассоциации китайских респондентов были в основном положительными, хотя интенсивность позитива оказалась не такой сильной, как негатив в отношении США. Многие ассоциации были основаны на стереотипах: “водка”, “красивые девушки”, “медведи”», — отметили авторы статьи.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что объем взаимной торговли товарами и услугами между РФ и КНР увеличится по итогам 2022 года до 165–170 миллиардов долларов.

The Diplomat россия и китай США
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