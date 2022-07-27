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The Daily Telegraph: Борис Джонсон может занять пост генсека НАТО

The Daily Telegraph: Борис Джонсон может занять пост генсека НАТО
Ian Davidson/Keystone Press Agency/Globallookpress

Британская газета The Daily Telegraph сообщила, что уходящий в отставку глава правительства страны Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как Йенс Столтенберг оставит сложит свои полномочия в сентябре следующего года.

Скандал вокруг Джонсона разразился на прошлой неделе после пьяного дебоша заместителя координатора парламентской фракции консерваторов Кристофера Пинчера. Некоторые британские политики утверждали, что премьер знал: Пинчер допускал подобные выходки и раньше, однако все равно решил назначить его на высокий пост. Сам Джонсон признал вину, однако это не спасло правительство от череды отставок.

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