The Daily Telegraph: Борис Джонсон может занять пост генсека НАТО

Британская газета The Daily Telegraph сообщила, что уходящий в отставку глава правительства страны Борис Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО после того, как Йенс Столтенберг оставит сложит свои полномочия в сентябре следующего года.
Скандал вокруг Джонсона разразился на прошлой неделе после пьяного дебоша заместителя координатора парламентской фракции консерваторов Кристофера Пинчера. Некоторые британские политики утверждали, что премьер знал: Пинчер допускал подобные выходки и раньше, однако все равно решил назначить его на высокий пост. Сам Джонсон признал вину, однако это не спасло правительство от череды отставок.