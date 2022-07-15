The Daily Signal: Путин одним визитом в Иран может дать Байдену «дипломатическую пощечину»

Поездка президента России Владимира Путина в Иран обернется «дипломатической пощечиной» для американского лидера Джо Байдена. Такое мнение выразил обозреватель Джеймс Филлипс.
Автор в статье для The Daily Signal отметил, что поездка Путина состоится в критический для США момент. По его словам, «ядерная сделка» находится в подвешенном состоянии. Кроме того, Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали документ по стратегическому партнерству.
Он предусматривает совместную работу сторон по противодействию шагам Ирана. По этой причине визит российского лидера может стать «дипломатической пощечиной» для Вашингтона, пишет «ПолитРоссия».
«Путин может рассмотреть поездку в Иран как шанс, чтобы переиграть Байдена и обойти его с фланга. Он может отомстить США за военную поддержку Украины, укрепив российские военные связи с Ираном», – сказано в публикации.
Ранее стало известно, что визит Владимира Путина состоится 19 июля. Российский лидер намерен провести встречу с коллегой из Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.