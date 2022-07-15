The Daily Signal: Путин одним визитом в Иран может дать Байдену «дипломатическую пощечину»

Автор в статье для The Daily Signal отметил, что поездка Путина состоится в критический для США момент. По его словам, «ядерная сделка» находится в подвешенном состоянии. Кроме того, Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали документ по стратегическому партнерству.