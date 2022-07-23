The Daily Reckoning: операция США по отмыванию денег с помощью Украины потерпела фиаско

Эксперт в статье для The Daily Reckoning объяснил, что речь идет об отмывании денег. Американская администрация заключила с Киевом контракты на предоставление консультативных услуг. Под этим предлогом США переводили Украине крупные денежные суммы. При этом только часть средств использовалась по назначению. Остальные деньги распределялись между олигархами, политиками и западными компаниями, пишет «ПолитРоссия».