Россия своими действиями сорвала важную операцию США на Украине. Об этом заявил американский финансовый аналитик, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.
Эксперт в статье для The Daily Reckoning объяснил, что речь идет об отмывании денег. Американская администрация заключила с Киевом контракты на предоставление консультативных услуг. Под этим предлогом США переводили Украине крупные денежные суммы. При этом только часть средств использовалась по назначению. Остальные деньги распределялись между олигархами, политиками и западными компаниями, пишет «ПолитРоссия».
Рикардс особенно отметил, что основными получателями средств были фирмы, связанные с сыном президента США Хантером Байденом. Также в операции замешаны различные структуры миллиардера Джорджа Сороса.
«Фиаско США на Украине не только расстроило американо-российские отношения, но и сорвало выгодную операцию по отмыванию денег с участием украинских олигархов и политиков-демократов», – сказано в материале.
Ранее издание New York Post написало, что внешняя политика США находится под контролем президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.