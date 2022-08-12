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The Daily Reckoning: глупый просчет Запада на Украине привел к поражению в борьбе с Россией

The Daily Reckoning: глупый просчет Запада на Украине привел к поражению в борьбе с Россией
Федеральное агентство новостей

Западные страны совершили на Украине глупый просчет, это привело к поражению в борьбе с Россией. Об этом сообщил аналитик Чарльз Хью Смит в статье для издания The Daily Reckoning.

Эксперт отметил, что антироссийские санкции США и их союзников лишь продемонстрировали их «жалкую зависимость» от российских энергоресурсов, передает «ПолитРоссия». Он подчеркнул, что Европа теперь обречена на голод и холод.

«Западный гамбит на Украине — это провал, глупый просчет, который был очевиден с самого начала», — сказал Смит.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что постпред РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал ситуацию с Запорожской АЭС. По его словам, Запад готов закрывать глаза на любые преступления Украины.

The Daily Reckoning борьба с россией Запад
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