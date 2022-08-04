The Conversation: самая глубокая пещера Австралии получила название в честь коронавируса

На предварительное обследование подземной полости ушло около 14 часов. Спуск в пещеру оказался довольно сложным. Однако уже сейчас геологи и спелеологи Австралии проявляют большой интерес к ранее неизвестному им объекту, пишет The Conversation. Подробное изучение таких пещер позволит ученым понять, как именно они образовываются.