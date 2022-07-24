The Atlantic: «умирающая» система правления США приведет к нелегитимным выборам 2024

Соединенные Штаты Америки столкнулись с тем, что демократическая система правления страны постепенно «умирает». В этом случае власти могут столкнуться с нелегитимными выборами 2024 года, считает эксперт по авторитаризму из Университета штата Мичиган Эрика Франц.
Пока к власти не пришли авторитарные трампизированные республиканцы, процесс разрушения американской демократии «стоит на паузе», считает политолог.
«Демократии не могут существовать, если одна из двух крупнейших партий, никогда не приходит к власти», – выразил мнение Брендан Найэн (Brendan Nyhan), профессор Дартмутского колледжа и сооснователь группы Bright Line Watch, которая отслеживает процесс разрушения американской демократии.
Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявлял, что у республиканцев есть возможность обойти демократов на грядущих промежуточных выборах в Сенат и запустить процедуру импичмента президенту Байдену.