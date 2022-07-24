The Atlantic: «умирающая» система правления США приведет к нелегитимным выборам 2024

Соединенные Штаты Америки столкнулись с тем, что демократическая система правления страны постепенно «умирает». В этом случае власти могут столкнуться с нелегитимными выборами 2024 года, считает эксперт по авторитаризму из Университета штата Мичиган Эрика Франц.