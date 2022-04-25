The Astrophysical Journal: неуловимый газ спящих галактик скрывался у астрономов на виду

Специалисты проанализировали данные с Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA), благодаря чему им удалось обнаружить неуловимый газ, который при этом был на виду. Дело в том, что он должен формировать звезды, однако не участвовал в этом процессе.