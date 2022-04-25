The Astrophysical Journal: неуловимый газ спящих галактик скрывался у астрономов на виду

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Спящие галактики, которые пережили всплеск звездообразования, конденсируют, а не рассеивают все свое топливо, сообщил астроном из Вашингтонского университета Адам Смерчина.
Специалисты проанализировали данные с Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA), благодаря чему им удалось обнаружить неуловимый газ, который при этом был на виду. Дело в том, что он должен формировать звезды, однако не участвовал в этом процессе.
«Темпы звездообразования в наблюдаемых нами послезвездных галактиках намного ниже, чем в других галактиках, даже несмотря на то, что там, по-видимому, достаточно топлива для поддержания этого процесса», — подчеркнул Смерчина.
Специалисты были удивлены, когда узнали, что газ был турбулентным. Это породило еще больше загадок.
Исследование позволит иначе взглянуть на жизнь, развитие и смерть галактик. Результаты научных изысканий опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.