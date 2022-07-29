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The Associated Press: переговоры Лаврова и госсекретаря Блинкена обернутся унижением для США

The Associated Press: переговоры Лаврова и госсекретаря Блинкена обернутся унижением для США
MFA Russia/via Globallookpress.com

Соединенные Штаты ждет унижение от России, уверены в издании The Associated Press. В СМИ прокомментировали возможные переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Аналитики обратили внимание на намерение западного чиновника обсудить ряд вопросов с министром, передает «ПолитРоссия». Эксперты уверены: Кремль будет оттягивать звонок, что обернется для Вашингтона позором.

«Они будут тянуть и пытаться унизить нас настолько, насколько смогут», — констатировал дипломат в отставке Иэн Келли.

Просьба госсекретаря о переговорах с Лавровым не вписывается в общую политическую концепцию США. Другие страны, гладя на Вашингтон, спросят, почему не могут иметь дел с Москвой, заключил экс-дипломат.

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