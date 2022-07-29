The Associated Press: переговоры Лаврова и госсекретаря Блинкена обернутся унижением для США

Соединенные Штаты ждет унижение от России, уверены в издании The Associated Press. В СМИ прокомментировали возможные переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Аналитики обратили внимание на намерение западного чиновника обсудить ряд вопросов с министром, передает «ПолитРоссия». Эксперты уверены: Кремль будет оттягивать звонок, что обернется для Вашингтона позором.
«Они будут тянуть и пытаться унизить нас настолько, насколько смогут», — констатировал дипломат в отставке Иэн Келли.
Просьба госсекретаря о переговорах с Лавровым не вписывается в общую политическую концепцию США. Другие страны, гладя на Вашингтон, спросят, почему не могут иметь дел с Москвой, заключил экс-дипломат.