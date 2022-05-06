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Американские пропагандисты намеренно выращивают в подсознании граждан образ героя, когда речь заходит о президенте Украины Владимире Зеленском, пишет обозреватель The American Thinker Терри Титкомб.
По его словам, все усилия медиа-машины США направлены на сознательное возвеличивание украинского лидера. Тезисы пропагандистов предельно просты и понятны всем.
«Все американцы знают, что Россия — “Плохая”, а Зеленский — “Герой”», — говорится в материале.
Однако горькая правда заключается в том, что в действительности Зеленский является обычным комиком, которого взрастили местные олигархи в собственных интересах. Он активно использовал мирную повестку, чтобы добиться доверия со стороны украинцев и одержать победу в президентской гонке. После выборов Зеленский превратился в натурального диктора.
Вместе с тем журналист добавил, что Вашингтон намеренно провоцирует вооруженные конфликты. Главной целью Белого дома является извлечение прибыли, в том числе, финансовой. На человеческий фактор американскому руководству наплевать. Об этом красноречиво говорит отсутствие каких либо заявлений об обстрелах территорий ДНР и ЛНР в течение восьми лет, резюмировал он.
Напомним, что до становления президентом Зеленский был успешным комиком. После ухода в политику он продал свою долю в студии «Квартал-95».