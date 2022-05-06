Однако горькая правда заключается в том, что в действительности Зеленский является обычным комиком, которого взрастили местные олигархи в собственных интересах. Он активно использовал мирную повестку, чтобы добиться доверия со стороны украинцев и одержать победу в президентской гонке. После выборов Зеленский превратился в натурального диктора.