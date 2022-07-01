The American Conservative: у США может появиться противник в НАТО

«На Венгрию нападали за ее “демократический откат”, влияние России и Китая, а особенно за отсутствие поддержки ЛГБТ. Председательствующий сенатор Эд Марки из Массачусетса даже назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а фактически и само государство, врагом демократических институтов и прав человека. Самая большая опасность для Соединенных Штатов заключается в том, что такое отношение превратит союзников и партнеров во врагов», — подчеркнул журналист.