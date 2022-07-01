The American Conservative: у США может появиться противник в НАТО

Все попытки США навязать свои правила Венгрии могут стать началом конфликта между Вашингтоном и Будапештом, пишет The American Conservative.
Автор материала отметил, что последние слушания в сенате по утверждению кандидатуры посла в Венгрии 23 июня показали, с каким желанием США пытаются надавить на своих союзников для того, чтобы они переняли их политику.
«На Венгрию нападали за ее “демократический откат”, влияние России и Китая, а особенно за отсутствие поддержки ЛГБТ. Председательствующий сенатор Эд Марки из Массачусетса даже назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а фактически и само государство, врагом демократических институтов и прав человека. Самая большая опасность для Соединенных Штатов заключается в том, что такое отношение превратит союзников и партнеров во врагов», — подчеркнул журналист.
Также в издании отметили, что желание США оказать влияние на политику других стран стало причиной, по которой государства предпочли РФ и КНР в качестве своих покровителей.
«США не заручились поддержкой за пределами НАТО. Даже внутри альянса Турция отказалась ввести санкции против России, и более того, почти ни одна страна Африки, континентальной Азии и Южной Америки не поддержала ограничения против Москвы. Главным виновником ослабления глобальной поддержки США стал сам Вашингтон», — пишет издание.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.