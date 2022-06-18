The American Conservative: США осознали неизбежность разгрома Украины

США потратили миллиарды долларов на военную поддержку Украины и теперь стали готовить американцев к ее неизбежному разгрому, написал обозреватель The American Conservative Дуглас Макгрегор.
По его словам, долгое время от западной общественности тщательно скрывали проблемы, с которыми сталкивались ВСУ. Более того, Вашингтон выделил 60 миллиардов долларов, чтобы поддержать рассыпающийся режим Владимира Зеленского. Таким образом Соединенные Штаты лишь отстрочили неизбежный крах Украины за счет американских налогоплательщиков.
«Украина вполне может тихо уйти под воду, словно “Титаник”, не вызвав особого беспокойства у американского электората», — заметил автор.
На этом фоне он напомнил, что внешнеполитические вопросы никогда не волновали обывателей в США, потому даже признание поражения в Восточной Европе вряд ли возымеет последствия.