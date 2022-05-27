The American Conservative: некомпетентность Байдена привела к прокси-войне с Россией

«Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истэблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной», — отметил Девлин в статье.