Некомпетентность президента США Джо Байдена в разрешении ситуации на Украине привела к прокси-войне с Россией. Об этом сообщил обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.
Корреспондент пояснил, что ожидания по работе Соединенных Штатов над внутренней политикой страны не оправдались. По мнению журналиста, военная поддержка Украины со стороны Белого дома негативно сказалась на контактах с Россией.
«Некомпетентность Байдена в попытке найти дипломатическое решение до начала российской операции на Украине и на ее первом этапе и готовность республиканского истэблишмента поддержать очередную прокси-войну властей в значительной степени сделали эту возможность упущенной», — отметил Девлин в статье.
Ранее авторы Politico заявили, что планам США по изоляции России не суждено сбыться из-за позиции представителей других стран. Об этом проинформировали в RT.