The American Conservative: демократы забили тревогу из-за здоровья Байдена

Проблемы со здоровьем и возраст помешают американскому президенту Джо Байдену переизбраться на второй срок, пишет The American Conservative.
Автор материала отметил, что один из отцов-основателей США Александр Гамильтон в «Записках федералиста» писал, что неотъемлемым атрибутом хорошего правительства является «энергия исполнительной власти».
«Обладает ли Байден с его шаркающей походкой, регулярными ляпами, физическим и когнитивным упадком тем, о чем писал Гамильтон?», — задался вопросом журналист.
По его словам, президент США находится в сложной ситуации. Из-за высокого уровня инфляции, в котором американцы обвиняют Белый дом, демократы рискуют провалиться на промежуточных выборах. При этом были случаи, когда они не показывали реального положения и проигравший промежуточные выборы президент переизбирался на второй срок.
«Возраст играет свою роль. Клинтону было 50 лет, когда он переизбирался в 1996 году. Обаме был 51 год, когда он переизбирался в 2012 году. И оба были на пике своей политической силы. Байдену в день выборов 2024 года будет без двух недель 82 года», — отметил журналист.
Ранее издание The Spectator писало, что у республиканцев есть все шансы победить на выборах в Палату представителей в ноябре 2022 года. Рейтинг одобрения Байдена стремительно падает, обеспечивая республиканцам серьезный подъем популярности.