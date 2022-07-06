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The American Conservative: Байден и его элита стали героями сказки про голого короля

The American Conservative: Байден и его элита стали героями сказки про голого короля
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Скоро настанет момент, когда американский президент Джо Байден осознает, что стал главным героем сказки про голого короля. Таким мнением поделился обозреватель издания The American Conservative Питер Ван Бурен.

Анализ ситуации с Украиной показал, что для США в противостоянии с Россией нет выигрышной позиции. Несмотря на громкие заявления Белого дома, Москва двигается вперед и уверенно достигает поставленных целей, пишет автор.

«Только они верят, что идет героическая война, которую они ведут путем санкций и поставок оружия. И то, и другое терпит крах. Однажды Байден проснется голым королем Донбасса», — иронизирует Ван Бурен.

Ранее стало известно, что Пентагон решил поставить Украине военную помощь на сумму 820 миллионов долларов, включая боеприпасы и ЗРК NASAMS. Подробности передает RT.

Байден Россия США Украина
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