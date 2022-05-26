Tether запустила «стабильную монету» MXNT, привязанную к мексиканскому песо

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Компания Tether, эмитент стейблкойна USDT, запустила «стабильную монету» MXNT с привязкой к мексиканскому песо. Актив доступен в сетях Ethereum, Tron и Polygon.





Это четвертый стейблкойн компании, привязанный к фиатным валютам после USDT (доллар США), EURT (евро) и CNHT (юань).

В компании отметили, что 40% мексиканских фирм в той или иной форме стремятся внедрить блокчейн и криптовалюту.

«За последний год мы наблюдаем рост использования криптовалют в Латинской Америке, что сделало очевидной необходимость расширения нашего предложения. Внедрение стабильной монеты с привязкой к песо обеспечит сохранение стоимости для тех, кто работает на развивающихся рынках, в частности, в Мексике», — заявил технический директор Tether Паоло Ардоино.

Росту спроса на стейблкойн также способствует многомиллиардный поток переводов в страну из США, полагают в Tether.