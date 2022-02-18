Тест про чай: что твой любимый сорт говорит о твоем характере

Уже давным-давно я обратила внимание на то, что люди, предпочитающие определенный сорт чая, схожи между собой. Любители черного обычно деятельны и активны, в то время как поклонники цветочного — спокойны и уравновешенны. И вот недавно в интернете я наткнулась на тест про чай. Значит, не только я заметила сходства!
Пройдя тест, я убедилась, что описание точно отражает мою личность. После этого я отправила его своим подружкам, и что вы думаете? Снова стопроцентное попадание в цель! Предлагаю и вам пройти этот тест. Выберите любимый сорт чая и читайте описание!
Тест про чай: влияет ли характер на выбор чая?
Зеленый чай
Люди, предпочитающие зеленый чай, увлечены своей жизнью и умиротворены. Любимый напиток помогает вам чувствовать себя комфортно и сохранять заряд энергии день ото дня.
Черный чай
Если вы любитель черного чая, то, скорее всего, не можете усидеть на одном месте. Вы энергичны, амбициозны и уверены в себе. Работа занимает в жизни любителей черного чая большое место. Но в то же время эти люди умеют позаботиться о своем здоровье.
Фруктовый чай
Поклонники фруктового чая обычно открыты всему новому. Они легко заводят знакомства, соглашаются на сумасшедшие авантюры и не боятся сменить обстановку. Эти люди игривы и кокетливы.
Белый чай
Любители белого чая — одухотворенные и стильные индивидуальности. С мастерским умением они могут совместить удобство и красоту, комфорт и простоту. В то же время они творческие и разносторонние личности.
Бабл-ти
Такой чай предпочитают те, кто не отстает от трендов и новинок. Любители бабл-ти любят окружать себя красивыми, но практичными вещами, совмещают в себе, казалось бы, несочетаемые вещи.
Чай улунг
Этот сорт чая предпочитают люди, которые могут остановиться и сосредоточиться. Обычно они неторопливы и задумчивы. Любители чая улунг даже в самый занятой день найдут в расписании время на то, что приносит им удовольствие.
Цветочный чай
Люди, предпочитающие цветочный чай, могут найти вдохновение в самых неожиданных местах. Они любят проявлять заботу об окружающих и ценят подобное отношение к себе.
Ромашковый чай
Обычно этот чай выбирают те, кто хочет расслабиться и отдохнуть после длительного напряженного дня. Чашечкой ромашкового чая успокаивают нервы деятельные люди, которые увлечены работой.
Чай пуэр
Отдающие предпочтение чаю пуэр люди любят комфорт и даже роскошь. Это сильные личности, которые всегда добиваются желаемого. Они не сдаются и напористо идут к своей цели.
Пряный чай
Если вы любите пряный чай, то, скорее всего, вы душа компании и очень дружелюбный человек. Любители этого напитка всегда заряжены позитивной энергетикой и легко располагают к себе людей.
Оказывается, даже ученые доказали, что напитки могут влиять на характер человека. А я думала, все наоборот: наш характер влияет на выбор чая! Совпало ли описание с вашим видением себя? Делитесь в комментариях!
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