Тест про чай: что твой любимый сорт говорит о твоем характере

Уже давным-давно я обратила внимание на то, что люди, предпочитающие определенный сорт чая, схожи между собой. Любители черного обычно деятельны и активны, в то время как поклонники цветочного — спокойны и уравновешенны. И вот недавно в интернете я наткнулась на тест про чай. Значит, не только я заметила сходства!

Пройдя тест, я убедилась, что описание точно отражает мою личность. После этого я отправила его своим подружкам, и что вы думаете? Снова стопроцентное попадание в цель! Предлагаю и вам пройти этот тест. Выберите любимый сорт чая и читайте описание!

© Depositphotos

Тест про чай: влияет ли характер на выбор чая?

Зеленый чай

Люди, предпочитающие зеленый чай, увлечены своей жизнью и умиротворены. Любимый напиток помогает вам чувствовать себя комфортно и сохранять заряд энергии день ото дня.

Черный чай

Если вы любитель черного чая, то, скорее всего, не можете усидеть на одном месте. Вы энергичны, амбициозны и уверены в себе. Работа занимает в жизни любителей черного чая большое место. Но в то же время эти люди умеют позаботиться о своем здоровье.

© Depositphotos

Фруктовый чай

Поклонники фруктового чая обычно открыты всему новому. Они легко заводят знакомства, соглашаются на сумасшедшие авантюры и не боятся сменить обстановку. Эти люди игривы и кокетливы.

Белый чай

Любители белого чая — одухотворенные и стильные индивидуальности. С мастерским умением они могут совместить удобство и красоту, комфорт и простоту. В то же время они творческие и разносторонние личности.

© Depositphotos

Бабл-ти

Такой чай предпочитают те, кто не отстает от трендов и новинок. Любители бабл-ти любят окружать себя красивыми, но практичными вещами, совмещают в себе, казалось бы, несочетаемые вещи.

Чай улунг

Этот сорт чая предпочитают люди, которые могут остановиться и сосредоточиться. Обычно они неторопливы и задумчивы. Любители чая улунг даже в самый занятой день найдут в расписании время на то, что приносит им удовольствие.

© Depositphotos

Цветочный чай

Люди, предпочитающие цветочный чай, могут найти вдохновение в самых неожиданных местах. Они любят проявлять заботу об окружающих и ценят подобное отношение к себе.

Ромашковый чай

Обычно этот чай выбирают те, кто хочет расслабиться и отдохнуть после длительного напряженного дня. Чашечкой ромашкового чая успокаивают нервы деятельные люди, которые увлечены работой.

© Depositphotos

Чай пуэр

Отдающие предпочтение чаю пуэр люди любят комфорт и даже роскошь. Это сильные личности, которые всегда добиваются желаемого. Они не сдаются и напористо идут к своей цели.

Пряный чай

Если вы любите пряный чай, то, скорее всего, вы душа компании и очень дружелюбный человек. Любители этого напитка всегда заряжены позитивной энергетикой и легко располагают к себе людей.

© Depositphotos

Оказывается, даже ученые доказали, что напитки могут влиять на характер человека. А я думала, все наоборот: наш характер влияет на выбор чая! Совпало ли описание с вашим видением себя? Делитесь в комментариях!

The post Тест про чай: что твой любимый сорт говорит о твоем характере appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!