Тест-игра «Какие вы блинчики на Масленицу»

Тест-игра «Какие вы блинчики на Масленицу» Полезные советы
На чтение 3 мин. Просмотров 2 Опубликовано Обновлено


Чтобы поднять настроение нашим дорогим читателям, мы решили поделиться забавным тестом. Эта игра расскажет, какие вы блинчики на Масленицу: от ажурных с жидким цветочным медом до воздушных американских панкейков с клубничным джемом. Хотя, возможно, ваше психологическое состояние напоминает тот самый первый блин комом. Результат теста даст четкие указание, как провести остаток недели с максимальной пользой для физического и ментального здоровья. Приятного прочтения!

Пройдите игровой психологический тест и узнайте, какие вы блинчики на Масленицу!

© Depositphotos

Как обычно начинается ваше утро?

  1. Встаю с первыми лучами солнца, завариваю ароматный кофе и, не спеша, наслаждаюсь первыми минутами нового дня
  2. После первого звонка будильника даю себе еще пять минуточек полежать под теплым одеялом. А потом быстро бегу в душ и завтракать. Нужно запастись энергией, впереди много дел!
  3. Мое утро начинается в обед. Даже если и стою на ногах с восьми часов, то по-настоящему просыпаюсь ближе к полудню

Какое ваше любимое время года?

  1. Однозначно, зима! Сказочная праздничная атмосфера, подарки, огни гирлянд и море мандарин!
  2. Конечно, весна. Вместе с нежными цветами расцветает и душа
  3. Теплое лето! Обожаю загорать на солнышке и позировать в купальнике
  4. Нет ничего лучше меланхоличных осенних вечеров под пледом с кружкой горячего чая

С чем вам больше всего нравится есть блины?

  1. Фруктовое варенье
  2. Мед
  3. Сметана

© Depositphotos

Какая начинка для блинчиков самая вкусная?

  1. Творожок с изюмом
  2. Яблоки
  3. Мак
  4. Сливочный сыр, укроп и рыба
  5. Красная икра
  6. Мясной фарш

© Depositphotos

С чем у тебя ассоциируется праздник Масленицы?

  1. С наступлением долгожданной весны
  2. Масленица – это красивые народные обряды и древние традиции
  3. С блинами! Это же вкуснейшее славянское блюдо
  4. Осталась неделя до Великого поста, нужно наедаться вкусностями, пока есть такая возможность

Результаты теста

От 1 до 7 баллов – Тонкий ажурный блинчик

© Depositphotos

Вы идеально красивы и потрясающе вкусны. Ажурные блины украшают праздничный стол и радуют глаз всех гостей. Вы точно готовы к наступлению тепла и началу новой жизни. Похвалите себя за оптимистичный настрой и побалуйте восхитительными блинчиками с любимой начинкой.

От 7 до 13 баллов – Воздушный панкейк

© Depositphotos

Аппетитные пышечки так и манят, соблазняя восхитительной нежностью. Вы молодцом продержались всю зиму и теперь полны радостных эмоций, чтобы встречать красавицу весну. Возьмите себе порцию побольше и щедро полейте блины самым вкусным сиропом!

От 13 до 20 баллов – Первый блин комом

© Depositphotos

Кажется, сейчас ваше самочувствие напоминает слегка подгоревший блинчик. Порой даже можете себя сравнить с неудавшимся комком вместо зажаристого румяного блина. Если это так, проявите к себе сочувствие. Возможно, в последнее время вы слишком много работаете. Возьмите небольшой перерыв по возможности или организуйте себе встречу с родными.

Делитесь в комментариях своим результатом! Ну и, конечно же, пишите, сколько блинов уже напекли и с чем их подавали!

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Тест-игра «Какие вы блинчики на Масленицу» appeared first on Со Вкусом.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
 
загрузка...
 
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru