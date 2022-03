Тест-игра «Какие вы блинчики на Масленицу»

Чтобы поднять настроение нашим дорогим читателям, мы решили поделиться забавным тестом. Эта игра расскажет, какие вы блинчики на Масленицу: от ажурных с жидким цветочным медом до воздушных американских панкейков с клубничным джемом. Хотя, возможно, ваше психологическое состояние напоминает тот самый первый блин комом. Результат теста даст четкие указание, как провести остаток недели с максимальной пользой для физического и ментального здоровья. Приятного прочтения!

Пройдите игровой психологический тест и узнайте, какие вы блинчики на Масленицу!

Как обычно начинается ваше утро?

Встаю с первыми лучами солнца, завариваю ароматный кофе и, не спеша, наслаждаюсь первыми минутами нового дня После первого звонка будильника даю себе еще пять минуточек полежать под теплым одеялом. А потом быстро бегу в душ и завтракать. Нужно запастись энергией, впереди много дел! Мое утро начинается в обед. Даже если и стою на ногах с восьми часов, то по-настоящему просыпаюсь ближе к полудню

Какое ваше любимое время года?

Однозначно, зима! Сказочная праздничная атмосфера, подарки, огни гирлянд и море мандарин! Конечно, весна. Вместе с нежными цветами расцветает и душа Теплое лето! Обожаю загорать на солнышке и позировать в купальнике Нет ничего лучше меланхоличных осенних вечеров под пледом с кружкой горячего чая

С чем вам больше всего нравится есть блины?

Фруктовое варенье Мед Сметана

Какая начинка для блинчиков самая вкусная?

Творожок с изюмом Яблоки Мак Сливочный сыр, укроп и рыба Красная икра Мясной фарш

С чем у тебя ассоциируется праздник Масленицы?

С наступлением долгожданной весны Масленица – это красивые народные обряды и древние традиции С блинами! Это же вкуснейшее славянское блюдо Осталась неделя до Великого поста, нужно наедаться вкусностями, пока есть такая возможность

Результаты теста

От 1 до 7 баллов – Тонкий ажурный блинчик

Вы идеально красивы и потрясающе вкусны. Ажурные блины украшают праздничный стол и радуют глаз всех гостей. Вы точно готовы к наступлению тепла и началу новой жизни. Похвалите себя за оптимистичный настрой и побалуйте восхитительными блинчиками с любимой начинкой.

От 7 до 13 баллов – Воздушный панкейк

Аппетитные пышечки так и манят, соблазняя восхитительной нежностью. Вы молодцом продержались всю зиму и теперь полны радостных эмоций, чтобы встречать красавицу весну. Возьмите себе порцию побольше и щедро полейте блины самым вкусным сиропом!

От 13 до 20 баллов – Первый блин комом

Кажется, сейчас ваше самочувствие напоминает слегка подгоревший блинчик. Порой даже можете себя сравнить с неудавшимся комком вместо зажаристого румяного блина. Если это так, проявите к себе сочувствие. Возможно, в последнее время вы слишком много работаете. Возьмите небольшой перерыв по возможности или организуйте себе встречу с родными.

Делитесь в комментариях своим результатом! Ну и, конечно же, пишите, сколько блинов уже напекли и с чем их подавали!

