Тест-игра «Какие вы блинчики на Масленицу»

Чтобы поднять настроение нашим дорогим читателям, мы решили поделиться забавным тестом. Эта игра расскажет, какие вы блинчики на Масленицу: от ажурных с жидким цветочным медом до воздушных американских панкейков с клубничным джемом. Хотя, возможно, ваше психологическое состояние напоминает тот самый первый блин комом. Результат теста даст четкие указание, как провести остаток недели с максимальной пользой для физического и ментального здоровья. Приятного прочтения!
Пройдите игровой психологический тест и узнайте, какие вы блинчики на Масленицу!
Как обычно начинается ваше утро?
- Встаю с первыми лучами солнца, завариваю ароматный кофе и, не спеша, наслаждаюсь первыми минутами нового дня
- После первого звонка будильника даю себе еще пять минуточек полежать под теплым одеялом. А потом быстро бегу в душ и завтракать. Нужно запастись энергией, впереди много дел!
- Мое утро начинается в обед. Даже если и стою на ногах с восьми часов, то по-настоящему просыпаюсь ближе к полудню
Какое ваше любимое время года?
- Однозначно, зима! Сказочная праздничная атмосфера, подарки, огни гирлянд и море мандарин!
- Конечно, весна. Вместе с нежными цветами расцветает и душа
- Теплое лето! Обожаю загорать на солнышке и позировать в купальнике
- Нет ничего лучше меланхоличных осенних вечеров под пледом с кружкой горячего чая
С чем вам больше всего нравится есть блины?
- Фруктовое варенье
- Мед
- Сметана
Какая начинка для блинчиков самая вкусная?
- Творожок с изюмом
- Яблоки
- Мак
- Сливочный сыр, укроп и рыба
- Красная икра
- Мясной фарш
С чем у тебя ассоциируется праздник Масленицы?
- С наступлением долгожданной весны
- Масленица – это красивые народные обряды и древние традиции
- С блинами! Это же вкуснейшее славянское блюдо
- Осталась неделя до Великого поста, нужно наедаться вкусностями, пока есть такая возможность
Результаты теста
От 1 до 7 баллов – Тонкий ажурный блинчик
Вы идеально красивы и потрясающе вкусны. Ажурные блины украшают праздничный стол и радуют глаз всех гостей. Вы точно готовы к наступлению тепла и началу новой жизни. Похвалите себя за оптимистичный настрой и побалуйте восхитительными блинчиками с любимой начинкой.
От 7 до 13 баллов – Воздушный панкейк
Аппетитные пышечки так и манят, соблазняя восхитительной нежностью. Вы молодцом продержались всю зиму и теперь полны радостных эмоций, чтобы встречать красавицу весну. Возьмите себе порцию побольше и щедро полейте блины самым вкусным сиропом!
От 13 до 20 баллов – Первый блин комом
Кажется, сейчас ваше самочувствие напоминает слегка подгоревший блинчик. Порой даже можете себя сравнить с неудавшимся комком вместо зажаристого румяного блина. Если это так, проявите к себе сочувствие. Возможно, в последнее время вы слишком много работаете. Возьмите небольшой перерыв по возможности или организуйте себе встречу с родными.
Делитесь в комментариях своим результатом! Ну и, конечно же, пишите, сколько блинов уже напекли и с чем их подавали!
Фото на превью: depositphotos.com.
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