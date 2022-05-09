Tesla рассказала, у кого покупает никель, кобальт и литий для своих электромобилей

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Как правило, такие данные обычно держатся в секрете, однако Tesla раскрыла поставщиков металлов (никеля, кобальта и платины) для тяговых аккумуляторов своих электромобилей. В довольно обширном перечне из 12 компаний не оказалось ни одной из России.





Зато много компаний из Китая, они поставляют все три металла. Еще 30 марта появились слухи о том, что Tesla и бразильская компания Vale подписали секретный контракт на поставку никеля. Сейчас же, после того, как Tesla обнародовала перечень поставщиков, Vale подтвердила контракт с компанией Илона Маска на поставку никеля первого класса со своего производства в Канаде.

Tesla не просто так имеет обширную базу поставщиков металлов – это выступает своего рода страховкой от возможных перебоев с поставками ключевых компонентов, без которых производство может остановиться.