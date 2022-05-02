Tesla отзывает почти 50 000 автомобилей Model 3

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Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) в очередной раз заставила Tesla объявить отзывную кампанию. Согласно опубликованным документам, Tesla отзовет 48 184 электромобилей Model 3 в США. Причина заключается, что в режиме Track Mode скорость не отображается на экране.

Отзыв касается автомобилей, выпущенных в период с 2018 по 2022 год. Tesla решит проблему с помощью удаленного обновления программного обеспечения. Компания заявила, что обновление прошивки, выпущенное в декабре, случайно удалило блок скорости из пользовательского интерфейса. По словам представителей NHTSA, транспортные средства не соответствуют федеральным стандартам безопасности дорожного движения и могут увеличить риск аварии, если водители не знают, с какой скоростью они едут.





Из-за той же проблемы Tesla пришлось отозвать 14 684 автомобилей Model 3 в Китае. Но это лишь один из случаев различных отзывов с участием электромобилей Tesla. NHTSA сообщает, что в этом году Tesla объявила в общей сложности 10 отзывных кампаний, охватывающих около 2,1 миллиона автомобилей.

Мы уже сообщали, что электромобиль Tesla Model 3 в марте этого года стал самой продаваемой моделью на европейском рынке, причём не только среди электромобилей, но и среди всех машин, в том числе с двигателями внутреннего сгорания.