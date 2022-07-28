Tesla начала программным способом ограничивать дальность пробега некоторых своих машин

На рынке США компания Tesla начала программным способом блокировать до 128 км хода на старых Model S. Это было сделано после проведения оплаченного технического обслуживания. По данным источника, это делается ради получения выкупа у пользователей в размере 4500 долларов. После оплаты компания возвращает доступ к полноценному пробегу.





Один из пользователей Twitter рассказал, что на подержанной Model S 60, принадлежащей его другу, поменяли аккумулятор. После этого пробег составил 550 км, что сопоставимо с Model S 90, ёмкость батареи которой составляет 90 кВт⋅ч. Позднее владелец обратился в сервис для замены бортового компьютера, и после этого пробег машины стал, как у Model S 60 — до 422 км. Попытки доказать свою правоту были безуспешны — в сервисе заявили, что полноценный пробег могут вернуть за 4500 долларов.





К счастью, тред в социальной сети оказался вирусным, в Tesla обратили на него внимание и пообещали бесплатно разблокировать полную ёмкость батареи — 90 кВт⋅ч.

Это не первый подобный случай в истории компании. Ранее Tesla продавала электромобили Model S с программно ограниченным пробегом. К примеру, Model S 40 и Model S 60 отличались комплектацией только формально. В обоих случаях применялись батареи на 60 кВт⋅ч, но у младшей модели ёмкость блокировалась на уровне 40 кВт⋅ч.

В своё время Tesla начала предлагать платную разблокировку полной ёмкости, однако затем отказалась от этой идеи. Но, похоже, такие «заблокированные» аккумуляторы до сих пор используются в случае гарантийной замены батарей, причём владельцев об этом не предупреждают.

Помимо этого, фирменный навигатор Tesla и другие сервисы Standard Connectivity становятся платными