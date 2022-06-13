«Теряют веру в страну»: генерал ВСУ Красильников заявил о потери мотивации у солдат

По информации источника, Красильников заявил, что военнослужащие ВСУ постоянно несут потери. По его словам, мотивация войск ВСУ достаточно велика, однако, когда они прибывают на передовую, то не могут проявить себя в контакте с российскими войсками и начинают прятаться от непрекращающегося орудийного огня.