«Теряют веру в страну»: генерал ВСУ Красильников заявил о потери мотивации у солдат

Командующий оперативным объединением ВСУ «Север» бригадный генерал Дмитрий Красильников заявил, что плотность огня артиллерии Вооруженных сил России настолько велика, что приводит к полной дезорганизации украинских войск противника, несмотря на уровень их боевой квалификации. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
По информации источника, Красильников заявил, что военнослужащие ВСУ постоянно несут потери. По его словам, мотивация войск ВСУ достаточно велика, однако, когда они прибывают на передовую, то не могут проявить себя в контакте с российскими войсками и начинают прятаться от непрекращающегося орудийного огня.
«Спустя два-три дня, находясь под обстрелом артиллерии, они [военные ВСУ] полностью теряют волю — к жизни, к победе, к службе, веру в вооруженные силы и в страну», — сказал глава подразделения.
Как объяснил генерал, ВС РФ наносят массированный артогонь по позициям противника, плотность которого достигает до двух-четырех тысяч выстрелов за полдня. В этой связи, личный украинский состав попросту выбивается.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.