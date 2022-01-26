«Теряющей сознание» Украине рассказали о крупном газовом обмане

Экономист Суслов: Европа оказалась в тупиковой ситуации по газу из-за требований США Мнение экспертов
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Украина не сможет избежать закрытия промышленных предприятий, а также тепло- и энергогенерирующих компаний в случае увеличения потребления газа. С таким заявлением выступил соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В своей авторской колонке на сайте «Корреспондент.нет» специалист обратил внимание на газовую аферу компании «Нафтогаз». В то время, когда едва оправившаяся после первых двух в 2022 году «потерь сознания» Украина пытается преодолеть критическую отметку, украинская корпорация пытается убедить руководство страны в необходимости формирования газовых резервов. Пикантность этой истории добавляет тот факт, что в ближайшие пару месяцев Незалежная получит всего несколько сотен миллионов кубометров голубого топлива.

«Нафтогаз» оптимистично и радостно отчитывается об импорте 300 миллионов кубических метров газа в феврале и еще столько же в марте. Дожили! Хвастаться импортом газа, которого хватает украинцам на два дня зимы», – недоумевает Корольчук.

С учетом высоких цен на газ и возможных морозов, спровацирующих повышенное потребление энергоресурсов, на Украине уже в самом скором времени может возникнуть катастрофический дефицит голубого топлива. А это приведет к неизбежному отключению от газоснабжения и закрытию промышленных предприятий, тепло- и энергогенерирующих компаний, подвел итог эксперт.

 
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