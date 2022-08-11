Территория старого аэропорта в Ростове будет освоена в 2023 году

Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, освоение территории старого аэропорта в Ростове-на-Дону планируется начать уже в следующем году.
По плану под жилую застройку будет отведена лишь небольшая часть территории. Тем не менее, в эксплуатацию будет введено порядка 1,6 миллиона квадратных метров жилья, передает портал «Привет-Ростов.ру».
Основная же часть территории отойдет под социальную инфраструктуру, в том числе под скверы и парки. По словам главы региона, территория расположена в черте города, поэтому предстоит модернизировать как ее транспортную и инженерную, так и социальную составляющую.