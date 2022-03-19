Терпение Запада лопнуло: чем обернется наглая выходка украинского посла.

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Требования украинского посла в Берлине Андрея Мельника к федеральному канцлеру Олафу Шольцу едва не обернулись скандалом, передает немецкое издание Junge Welt.

Мельник попытался втянуть Германию в конфликт на Украине в обход Венской конвенции о дипломатических отношениях, пишет издание. Более того, он потребовал у Шольца выделить дополнительную помощь Украине. Подобное поведение украинца крайне не понравилось парламентскому госсекретарю в министерстве строительства Серену Бартолю.

«После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить еще с одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым». После этого ему, вероятно, кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился, «в особенности за кавычки»», — отметили журналисты.

Также Мельник предъявил претензии и немецкой прессе, которая отказывается героизировать националистические батальоны Украины. Он потребовал прекратить «демонизировать героев».

«Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться», — удивляются авторы материала.

Несмотря на некоторое публичное недовольство, эта история так и останется небольшим скандалом, не перерастет во что-то большее, считает Сергей Марков.

«Негодование немцев имеет основания, но они все простят и ничего делать не будут. Заявления, слова конкретно Мельника давно вызывают очень большие нарекания в Германии. Тем не менее, все это время он остается послом. Тем более сейчас, в условиях, когда есть сверхажитация (сильное чувство беспокойства или тревоги — Прим. ред.) по поводу вооруженного конфликта на территории Украины», — пояснил он.

Логика проста: немецкое общество и политики поддерживают Украину, являясь частью Запада, поэтому сейчас готовы «проглотить» все, что угодно.

«Со стороны немецкого общества есть огромная поддержка киевского репрессивного режима. Оно просто не получает информации о его преступлениях. Немецкое государство тоже поддерживает националистический режим, а также политику цензуры, информационной блокады о преступлениях режима. Поэтому, думаю, никаких последствий не будет», — убежден политолог.

Понятно, что Украина заинтересована в том, чтобы НАТО стала участницей военного конфликта. Однако, напомнил эксперт, речь идет не о спасении украинцев, а лишь о помощи в выживании киевскому режиму.

«ФРГ вряд ли пошлет туда свои войска, а вот НАТО — может. Киев хочет втянуть в конфликт США. Украине помогает Россия, проводя специальную военную операцию, а страны НАТО, в том числе Германия, помогают киевскому репрессивному режиму, который является проклятьем для Украины», — резюмировал Марков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выступил перед немецким бундестагом. Он снова упрекнул Евросоюз и Германию в частности, в недостаточной помощи Украине и нерешительности действий против РФ.

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