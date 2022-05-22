Терапевт Ярцева назвала сильный запах пота признаком сахарного диабета

«Главный сигнал быстрее пойти к врачу — это резкое изменение запаха. Если раньше вы никогда не наблюдали за собой сильную потливость, а сейчас вам не помогает ни один дезодорант, то немедленно обратитесь к терапевту», — уточнила врач.