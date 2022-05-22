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Терапевт Ярцева назвала сильный запах пота признаком сахарного диабета

Терапевт Ярцева назвала сильный запах пота признаком сахарного диабета
pixabay.com

Повышенная потливость является признаком нарушения обмена веществ. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ярцева. Она рассказала, на какие заболевания указывает данный симптом.

Медицинский специалист утверждает, что сильный запах пота характерен для пациентов, страдающих от заболеваний печени, а также сахарного диабета. Это обусловлено грибковыми поражениями кожи, усиливающими запах пота. Кроме того, повышенное потоотделение встречается у людей с ожирением. Особое внимание следует уделять запаху, передает «Вечерняя Москва».

«Главный сигнал быстрее пойти к врачу — это резкое изменение запаха. Если раньше вы никогда не наблюдали за собой сильную потливость, а сейчас вам не помогает ни один дезодорант, то немедленно обратитесь к терапевту», — уточнила врач.

Ярцева подчеркнула, что повышенная потливость проявляется в совокупности с другими симптомами заболеваний. Она рекомендует посоветоваться с врачом, чтобы определить причину появления запаха.

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RusNewsToday24
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