Терапевт Треско предостерегла от употребления суши при заболеваниях щитовидной железы

Терапевт Треско предостерегла от употребления суши при заболеваниях щитовидной железы Новости
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Суши и роллы могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, страдающих от заболеваний щитовидной железы. Об этом заявила врач-терапевт Елена Треско.

Медицинский специалист утверждает, что особую опасность представляют рис и водоросли, применяющиеся в приготовлении суши и роллов, а также соевые соусы. Они содержат в себе йод, способный ухудшить состояние человека.

«В первую очередь речь идет о тех, у кого имеются заболевания щитовидной железы, в частности, аутоиммунный тиреоидит», — рассказала Треско в беседе с «Пятым каналом».

Терапевт рекомендует отказаться от употребления блюд с водорослями нори при наличии данных заболеваний, а также в первый год после родов. По словам врача, это связано с тем, что в данный период в организме женщин происходят гормональные изменения.

Треско подчеркнула, что чрезмерное употребление соевого соуса способствует развитию мочекаменной болезни и отечности. Кроме того, соль, входящая в ее состав, может спровоцировать гипертоническую болезнь.

 
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