Терапевт Кабычкин: боль в пояснице не связана с заражением штаммом «Омикрон»

Терапевт Кабычкин: боль в пояснице не связана с заражением штаммом «Омикрон» Новости
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Медики из ЮАР сообщили о жалобах пациентов с «Омикроном» на боль в спине и пояснице. Является ли это симптомом нового штамма, рассказал мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

Как отметил врач, причин появления болей в спине и пояснице существует около 200. И этот симптом характерен при многих нарушениях здоровья. При инфекционном заболевании подобные боли называются миалгии, передает радио Sputnik.

«Не будем все сваливать на "Омикрон": многие другие вирусы, в том числе и вирус гриппа, и вирус герпеса могут стать причиной болей в пояснице. Правильный и достоверный диагноз можно сделать только при наличии теста. Врач должен оценивать наличие тех или иных симптомов, ставить диагноз и на основании этого назначать адекватное лечение», — отметил мануальный терапевт.

Боли в спине при заражении коронавирусом могут испытывать люди с низким иммунным ответом на инфекцию и пожилые граждане, добавил Кабычкин. Чтобы снизить риск тяжелого течения болезни, рекомендуется пройти вакцинацию.

 
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