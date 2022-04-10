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    Терапевт Хавкина: переболевшие COVID-19 могут столкнуться с нарушениями памяти

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Global Look Press/Aleksander Polyakov

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    Global Look Press/Aleksander Polyakov

    Нарушение памяти является одним из осложнений COVID-19. Оно может быть длительным, а иногда даже необратимым, предупредила терапевт Дарья Хавкина.

    Чаще всего нарушения памяти возникают после тяжелого течения коронавирусной инфекции. Сейчас таких случаев намного меньше, так как люди активно вакцинируются от COVID-19.

    Столкнуться с тяжелым осложнением особенно рискуют пациенты со слабой сердечно-сосудистой и центральной нервной системами. У таких людей нарушения памяти при инфекционных заболеваниях с ярко выраженными симптомами могут прогрессировать и достичь необратимой формы. 

    К осложнениям приводят тяжелое течение болезни, позднее начало лечения и неправильная терапия. Все это может спровоцировать развитие гипоксии и ухудшить кровоснабжение мозга.

    Недавно в России была зарегистрирована первая в мире назальная вакцина от коронавируса. По мнению разработчиков, она может получить название «Спутник Н», передает телеканал «360». 

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