Терапевт Бережко назвал допустимую норму зеленого чая в жару

Минимизировать риски для организма в жару можно с помощью соблюдения ряда простых правил, сообщила врач общей практики АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории, член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко.
Температура воздуха в Московском регионе снова поднимется до 30 градусов тепла в ближайшие выходные. Врач рекомендовала россиянам избегать в это время длительного пребывания на улице и пить много воды, передает РИАМО.
«Самый лучший совет – это минимальное пребывание на открытом воздухе, лучше находиться в прохладном помещении, желательно рядом с кондиционером, и пить небольшими порциями большое количество воды, где-то до 2 л воды в день», — сообщила Ольга Бережко.
Терапевт отметила, что иногда в жару можно пить зеленый чай. Но не следует злоупотреблять им, достаточно 2-3 чашек в день.