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Употребление печенья и шоколада перед сном негативно влияет на качество сна. Об этом заявил врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов. По его словам, эти продукты вызывают ночные кошмары.
Медицинский специалист утверждает, что о способности шоколада и печенья вызывать кошмары известно уже давно. Это было подтверждено по результатам научных исследований, уточнил Асанов. Кроме того, вредными являются макароны, какао, хлеб и некоторые сорта сыра, что обусловлено особенностями переработки углеводов.
«Углеводы в организме частично превращаются в глюкозу, так что лучше употреблять их первой половине дня», — приводит слова врача Общественная служба новостей.
В качестве альтернативы Асанов рекомендует съедать перед сном низкокалорийные продукты, такие как морковь или орехи. От употребления йогурта или газировки во время ужина же следует отказаться, подытожил специалист.