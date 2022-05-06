Терапевт Асанов заявил о способности шоколада вызывать ночные кошмары

Медицинский специалист утверждает, что о способности шоколада и печенья вызывать кошмары известно уже давно. Это было подтверждено по результатам научных исследований, уточнил Асанов. Кроме того, вредными являются макароны, какао, хлеб и некоторые сорта сыра, что обусловлено особенностями переработки углеводов.