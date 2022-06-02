«Теплый прием» Польшей украинских беженцев обернулся коварством Варшавы

Варшава отменит большую часть ежедневных пособий для украинских беженцев с 1 июля, пишет газета Rzeczpоspolita, передает РИА Новости. Киевский журналист и общественник Юрий Кот объяснил в беседе с «Народными Новостями», что после теплого приема украинских мигрантов, Польша показала реальное отношение к этим людям, к их стране, приоткрыв свои коварные планы.
Замминистра внутренних дел, представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что с 1 июля 2022 года на пособие смогут рассчитывать только самые незащищенные категории украинцев — беременные и многодетные женщины. Как пишет местная газета, так Варшава хочет стимулировать мигрантов начать работать и обеспечивать себя самостоятельно, не рассчитывая на дотации. По мнению польского профессора Петра Длугоша, власти намекают украинцам, что им пора думать о возвращении на родину.
Конечно, поведение поляков по отношению к их побратимам украинцам — верх цинизма и подлости, не сомневается лидер движения русских украинцев Юрий Кот. По его словам, вся поддержка Украины со стороны Польши была лицемерием с самого начала, ведь на самом деле Варшаву не интересуют судьбы простых людей.
«Раньше им обещали золотые горы, чуть ли ни европейский рай на земле. Прошло всего-ничего — три месяца — и они уже вышвыривают своих побратимов. Может быть, дело в том, что Польша проводит экспансию украинских земель? Может быть, потому что готовится более 100 тысяч исков по поводу реституции Восточных Кресс (Западной Украины)? Может быть, поляки изначально не были побратимами украинцев и просто использовали кризис? Все это делалось с одной целью: отобрать земли, поимев на этом гешефте как можно больше прибылей», — пояснил наш собеседник.
Едва приехав в Польшу, украинцы столкнулись с теплым приемом, но очень скоро поняли, что реальность сильно отличается от того, в чем их убеждали киевские власти последние восемь лет «евроинтеграции».
«Первичный прием украинцев в Польше действительно был очень качественным. Их там встречали, привечали, кормили, селили. Но так не будет всегда. Украинцев за последние восемь лет сильно избаловали разговоры о Европе, они начали верить, что им все должны. Рано или поздно им бы пришлось столкнуться с жестокой реальностью. Это и произошло», — подчеркнул киевский журналист.
Варшава перестала скрывать истинные планы по территории Украине, а вместе с тем и отношение к украинским мигрантам. Теперь беженцам придется мириться с этим до тех пор, пока Польша не реализует свой план.
«Польша указывает украинцам их место. Сейчас Варшава старается стать гуманитарным хабом для помощи украинцам, зациклив на себе финансовые потоки в сторону Украины со всего мира. Польша сделает все возможное, чтобы максимально влезть в эту историю, но и сделать так, чтобы конфликт на Украине не заканчивался до тех пор, пока Западная Украина не будет экспроприирована», — резюмировал Юрий Кот.
Ранее польский политолог Матеуш Пискорский объяснил, почему Евросоюз не спешит помогать Польше, принявшей более половины всех беженцев с Украины.