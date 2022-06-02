«Теплый прием» Польшей украинских беженцев обернулся коварством Варшавы

«Раньше им обещали золотые горы, чуть ли ни европейский рай на земле. Прошло всего-ничего — три месяца — и они уже вышвыривают своих побратимов. Может быть, дело в том, что Польша проводит экспансию украинских земель? Может быть, потому что готовится более 100 тысяч исков по поводу реституции Восточных Кресс (Западной Украины)? Может быть, поляки изначально не были побратимами украинцев и просто использовали кризис? Все это делалось с одной целью: отобрать земли, поимев на этом гешефте как можно больше прибылей», — пояснил наш собеседник.