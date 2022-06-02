Новости0

«Теплый прием» Польшей украинских беженцев обернулся коварством Варшавы

«Теплый прием» Польшей украинских беженцев обернулся коварством Варшавы

Варшава отменит большую часть ежедневных пособий для украинских беженцев с 1 июля, пишет газета Rzeczpоspolita, передает РИА Новости. Киевский журналист и общественник Юрий Кот объяснил в беседе с «Народными Новостями», что после теплого приема украинских мигрантов, Польша показала реальное отношение к этим людям, к их стране, приоткрыв свои коварные планы.

Замминистра внутренних дел, представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что с 1 июля 2022 года на пособие смогут рассчитывать только самые незащищенные категории украинцев — беременные и многодетные женщины. Как пишет местная газета, так Варшава хочет стимулировать мигрантов начать работать и обеспечивать себя самостоятельно, не рассчитывая на дотации. По мнению польского профессора Петра Длугоша, власти намекают украинцам, что им пора думать о возвращении на родину.

Конечно, поведение поляков по отношению к их побратимам украинцам — верх цинизма и подлости, не сомневается лидер движения русских украинцев Юрий Кот. По его словам, вся поддержка Украины со стороны Польши была лицемерием с самого начала, ведь на самом деле Варшаву не интересуют судьбы простых людей.

«Теплый прием» Польшей украинских беженцев обернулся коварством Варшавы

«Раньше им обещали золотые горы, чуть ли ни европейский рай на земле. Прошло всего-ничего — три месяца — и они уже вышвыривают своих побратимов. Может быть, дело в том, что Польша проводит экспансию украинских земель? Может быть, потому что готовится более 100 тысяч исков по поводу реституции Восточных Кресс (Западной Украины)? Может быть, поляки изначально не были побратимами украинцев и просто использовали кризис? Все это делалось с одной целью: отобрать земли, поимев на этом гешефте как можно больше прибылей», — пояснил наш собеседник.

prt scr youtube.com/Первый канал
prt scr youtube.com/Первый канал

Едва приехав в Польшу, украинцы столкнулись с теплым приемом, но очень скоро поняли, что реальность сильно отличается от того, в чем их убеждали киевские власти последние восемь лет «евроинтеграции».

«Первичный прием украинцев в Польше действительно был очень качественным. Их там встречали, привечали, кормили, селили. Но так не будет всегда. Украинцев за последние восемь лет сильно избаловали разговоры о Европе, они начали верить, что им все должны. Рано или поздно им бы пришлось столкнуться с жестокой реальностью. Это и произошло», — подчеркнул киевский журналист.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Варшава перестала скрывать истинные планы по территории Украине, а вместе с тем и отношение к украинским мигрантам. Теперь беженцам придется мириться с этим до тех пор, пока Польша не реализует свой план.

«Польша указывает украинцам их место. Сейчас Варшава старается стать гуманитарным хабом для помощи украинцам, зациклив на себе финансовые потоки в сторону Украины со всего мира. Польша сделает все возможное, чтобы максимально влезть в эту историю, но и сделать так, чтобы конфликт на Украине не заканчивался до тех пор, пока Западная Украина не будет экспроприирована», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее польский политолог Матеуш Пискорский объяснил, почему Евросоюз не спешит помогать Польше, принявшей более половины всех беженцев с Украины.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.