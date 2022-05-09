Тепловизор, ИК-камера, 5500 мА·ч, 48 Мп и защита IP69K. Представлен неубиваемый смартфон AGM Glory G1S

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Полку неубиваемых смартфонов прибыло. AGM Glory G1S с максимальной защитой для потребительских устройств (сертифицирован на соответствие американскому военному стандарту MIL-STD-810H и защищен от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K) предлагается за 700 долларов.

AGM Glory G1S базируется на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 480 с модемом 5G. Дисплей IPS с диагональю 6,53 дюйма характеризуется разрешением 2340 х 1080 пикселей. Фронтальная камера модели – с 16-мегапиксельным сенсором, на тыльной панели – четыре модуля. Один представляет собой тепловизор с разрешением 256 х 192 пикселя и кадровой частотой 25 Гц. Второй – это камера ночного виденья с 20-мегапиксельным сенсором и одним ИК-диодом подсветки. Также есть 2-мегапиксельный сенсор для съемки макро и основной 48-мегапиксельный датчик. Единственный вариант памяти – 8/128 ГБ.

В конфигурации AGM Glory G1S также стандартный разъем 3,5 мм для наушников, программируемая клавиша на боковине корпуса, адаптер NFC, 2-ваттный динамик, лазерная указка. Смартфон получил аккумулятор емкостью 5500 мА·ч и предустановленную Android 11. Габариты и масса AGM Glory G1S – 172,8 х 82,8 х 14,8-18,4 мм, масса – 315 граммов.