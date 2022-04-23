Теплая зима уже не спасет: отказ Европы от российского газа заморозит большую часть ЕС

«Условно к 1 октября запасы в подземных хранилищах будут не

90% от номинальной мощности, как настаивает Еврокомиссия, а в районе 60%. Это

очень низкий показатель. Пройти зиму в этих условиях даже при стабильном

импорте российского газа будет непросто. Если будут проблемы и с этим, Европу

ждет очень тяжелый дефицит зимой. Многое зависит от погоды, особенно в

отопительный период. Если будет мягкая зима, как предыдущая, все равно обойтись

без российского газа практически невозможно. Исключение составляют лишь

отдельные страны — Литва или та же Франция — но большинство государств этого

сделать не могут», — констатировал Белогорьев.