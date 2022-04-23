Теплая зима уже не спасет: отказ Европы от российского газа заморозит большую часть ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Европу о
тяжелых последствиях отказа от российского газа, передает РИА
Новости. Замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и
финансов Алексей Белогорьев отметил в беседе с «Народными Новостями», что
эмбарго Брюсселя на российский газ приведет к фактическому замерзанию почти
всего ЕС — зиму спокойно переживут лишь две страны.
«Последствий этого (санкций против российских энергоресурсов)
мы не увидим весной и летом 2022 года (запасы в газохранилищах пополнены), но
следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — поделился
прогнозом Макрон в интервью Ouest-France.
Европа
может замерзнуть
Все специалисты сходятся во мнении, что сегодня у
Европейского союза физически нет возможности отказаться от российского газа. По
словам Алексея Белогорьева, в этом случае подземные хранилища газа (ПХГ) не
успеют заполнить за оставшиеся до зимы полгода.
«Если, допустим, с 1 мая или с 1 июня прекратятся поставки
российского газа в Европу, это очень стрессовый сценарий, означающий срыв
закачки в подземные хранилища. Необходимо параллельно и закачивать, и удовлетворять
текущий спрос, а таких объемов просто нет, даже при увеличении поставок из
Норвегии, Азербайджана, Алжира и притока СПГ. Этого все равно не хватит для
заполнения ПХГ», — отметил наш собеседник.
Даже во время поставок российского газа Европа испытывала
дефицит голубого топлива минувшей зимой. Если представить, что Брюссель наложит
эмбарго на импорт газа из РФ, большую часть Европы ждет зимняя катастрофа. Есть
лишь две страны, которые смогут пройти этот период относительно безболезненно.
«Условно к 1 октября запасы в подземных хранилищах будут не
90% от номинальной мощности, как настаивает Еврокомиссия, а в районе 60%. Это
очень низкий показатель. Пройти зиму в этих условиях даже при стабильном
импорте российского газа будет непросто. Если будут проблемы и с этим, Европу
ждет очень тяжелый дефицит зимой. Многое зависит от погоды, особенно в
отопительный период. Если будет мягкая зима, как предыдущая, все равно обойтись
без российского газа практически невозможно. Исключение составляют лишь
отдельные страны — Литва или та же Франция — но большинство государств этого
сделать не могут», — констатировал Белогорьев.
Франции
тоже будет непросто
Теоретически Париж способен отказаться от поставок
трубопроводного российского газа. Однако, чтобы это сделать, Елисейскому дворцу
придется выполнить хотя бы два из трех необходимых условий.
«Во-первых, у Парижа будет возможность закупать серьезный
объем СПГ — у Франции большие свободные мощности по его приему. То есть, ей
нужно найти на рынке необходимые объемы. Второе условие: успешное сокращение
спроса. В прошлом году он ровнялся 44 млрд кубометров, но его можно
относительно безболезненно сократить на четыре-пять миллиардов. Например, в
2014 году уровень потребления составлял 38 млрд кубов. Третье условие —
возможность притока газа из Великобритании, опять же, если там будут свободные
объемы. Инфраструктурно такая возможность есть. Если хотя бы два из этих
факторов будут реализованы, Франция сможет сократить потребление российского
трубопроводного газа», — пояснил собеседник НН.
Сегодня наблюдается устойчивая динамика роста импорта российского
сжиженного газа в Европу, добавил специалист. Париж — один из крупнейших покупателей
этого сырья и не собирается от него отказываться, поскольку мировой рынок СПГ
пребывает в состоянии близкому к дефициту.