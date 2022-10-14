Теплая поддержка военных СВО в Хабаровске и отмена Нового года во Владивостоке: главные новости регионов

«Народные Новости» публикуют дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий из всех регионов России.
Тюменская область
Тюменец спас беременную женщину, которая упала в реку Ишим. Как сообщает nashgorod.ru, Иван Малешин ехал на работу в деревню Борки. Проезжая по мосту через реку Ишим он увидел девушку, которую уносило течением. Он подбежал к излому реки и успел схватить девушку за руку.
Ставропольский край
В Ставрополе продлили срок домашнего ареста и содержания под стражей четырем сотрудникам полиции, которые пытались посадить невиновного человека, информирует newstracker.ru. Полицейские попросили мужчину приобрести наркотики, а потом с ними же его и задержали.
Удмуртия
В Удмуртии психологи проекта «Перезагрузи стресс» с начала этого года приняли 5286 обращений. Все, кто обратился, получили квалифицированную помощь и поддержку, сообщил минздрав республики.
В республике продолжает работу проект «Перезагрузи стресс».
Благодаря ему любой житель региона может бесплатно и анонимно обратиться за консультацией или психологической помощью. Главная особенность проекта в том, что с людьми работают профессиональные медицинские психологи. Позвонить или «написать» может как взрослый, так и подросток или ребенок, сообщает udm-info.ru.
Ростовская область
В Ростовской области к утру 12 октября коронавирус выявили у 185 жителей региона. Это примерно в 3,8 раза больше, чем фиксировали за предыдущие два дня, когда суточный прирост составил 48 и 49 случаев заражения коронавирусом, пишет rostovgazeta.ru.
Республика Татарстан
В Татарстане жители Мензелинского района пожаловались на мор рыбы в реке Мензеля, сообщает inkazan.ru. Местные жители увидели большое количество мертвой рыбы в самой реке и на берегах.
Волгоградская область
В селах Волгоградской области насчитали всего 513 врачей, сообщает novostivolgograda.ru. Большую часть (22%) составляют терапевты и стоматологи (13%). Только 10% от общего числа врачей — хирурги, 8% — педиатры, по 5% анестезиологов-реаниматологов, токсикологов и акушеров-гинекологов.
Нижегородская область
Тюменцы смогут самостоятельно попасть в вытрезвители, пишет newsnn.ru. Если человек находится в сильном алкогольном опьянении, он попадает в вытрезвитель профилактически. По окончании лечения ему выдадут справку о том, где он находился.
Свердловская область
Более половины детской продукции продавалось с нарушениями в Свердловской области, сообщает tagilcity.ru. За 9 месяцев этого года эксперты по защите прав потребителей провели 59 надзорных мероприятий, в ходе 75% из них выявились нарушения. Специалисты наложили порядка 230 тысяч рублей штрафов.
Оренбургская область
Полиция в Новотроицке нашла брата и сестру, которые ушли из дома из-за ссоры с родителями. Как пишет 56orb.ru, детям 10 и 12 лет. В разговоре с полицейскими девочка призналась, что поссорилась с матерью, а брат ушел с ней из солидарности.
Омская область
Омич вломился в «советский» секс-шоп. Город55 узнал, что мужчина разбил двери и окна магазина «Эрос», попытался вынести товары, но отключился на обратном пути.
Карелия
В эфире Прямой линии с главой Карелии прозвучала информация о том, что вопрос о материальной поддержке тех, кто попал под частичную мобилизацию прорабатывается.
Все финансовые вопросы по изменению расходов из республиканского бюджета должны согласовываться с федеральным Минфином.
Юридическая возможность изыскивать средства из бюджета в том числе на поддержку мобилизованным, появилась совсем недавно. При этом Глава республики отметил: варианты согласованы с Минфином РФ, на данный момент рассматриваются возможности финансовой поддержки.
О том, в каком размере и когда средства могут быть назначены каждому призванному в рамках частичной мобилизации, и будут ли они вообще, помимо льгот для семей военнослужащих и тех, кто уже имеет статус участников в боевых действиях, Парфенчиков пока не озвучил, пишет karelinform.ru.
Приморский край
Во Владивостоке официально отменили праздничный салют на Новый год. По данным vostokmedia.com, казна региона пополнилась на 7,2 миллиарда рублей. Большая часть средств поступила за счет налоговых доходов.
Башкирия
В Башкортостане судебные приставы записались на прием к косметологу и заставили оплатить 55 штрафов за нарушение ПДД, пишет mkset.ru. Женщине пришлось заплатить 11 тысяч рублей штрафов и 40 тысяч рублей за исполнительский сбор.
Хабаровский край
Жители Хабаровского края принялись вязать носки и шарфы для российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Специальную акцию объявила Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ульчского района, пишет transsibinfo.com. Сообщается, что к носкам пришивают бирку с размером и именем бойца, а также внутрь кладут письмо со словами поддержки.
Новосибирск
В Купинском районе Новосибирской области 11 октября произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, пишет atas.info. Толчки почувствовали также жители Чистоозерного и Татарского районов.
Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге рассказали о странном репертуаре городских театров, которые проходят при поддержке Эрмитажа. По мнению политтехнолога Вадима Полежаева, противоречащие общепринятым моральным принципам лекции и спорные по содержанию спектакли говорят о том, что музею нужна своя «специальная культурная операция», пишет newia.ru. Скриншоты с анонсами подобных мероприятий политтехнолог опубликовал в своем телеграм-канале.
Челябинская область
В Челябинске задержали серийного угонщика автомобилей. По данным kursdela.biz, в момент задержания он перегонял угнанную машину в свой гараж.Задержанным оказался житель Копейска. В ходе разбирательств, выяснилось, что он причастен к другим угонам автомобилей в Самарской области.
Хакасия
Житель Хакасии погиб в пожаре, который предположительно произошел из-за курения. Как сообщает newkhakasiya.online, тело погибшего жителя поселка Усть-Абакан обнаружили в горящем двухэтажном доме. Площадь возгорания достигла 12 квадратных метров.
ХМАО
В Югре создадут самую крупную городскую агломерацию. Это будет агломерация Сургут — Нефтеюганск, пишет muksun.fm. В нее войдут пять муниципалитетов: города Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях; Сургутский и Нефтеюганский районы.
Цель проекта — совместное развитие в социальной, экономической сферах каждого муниципалитета, а также повышение уровня жизни жителей ХМАО.
Белгородская область
В Белгородской области ликвидировали очаги американской белой бабочки. Как сообщает bel.ru, ранее в регионе было выявлено 11 очагов распространения насекомых. Их обнаружили в трех районах, общая площадь составила более 97,78 га. Последние три года американских белых бабочек в перечисленных зонах не было. В итоге карантинные фитосанитарные зоны упразднили.