Теплая поддержка военных СВО в Хабаровске и отмена Нового года во Владивостоке: главные новости регионов

О том, в каком размере и когда средства могут быть назначены каждому призванному в рамках частичной мобилизации, и будут ли они вообще, помимо льгот для семей военнослужащих и тех, кто уже имеет статус участников в боевых действиях, Парфенчиков пока не озвучил, пишет karelinform.ru.