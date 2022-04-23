Теплая и облачная погода установится в Москве в день празднования Пасхи

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Теплая погода установится в Москве в день празднования Пасхи, 24 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В ночь на воскресенье ожидается от +5 до +10 градусов, без осадков. Однако днем все же пройдут небольшие дожди, будет облачно. Столбики уличных термометров в российской столице покажут до +13…+15 градусов.
«Ливней не будет, но во второй половине дня дождь станет заметнее», — добавил он в беседе с ТАСС.
Между тем в апреле в Москве уже выпало 130% месячной нормы осадков. Однако на следующей неделе, согласно прогнозам синоптиков, москвичей ждут вполне июньские температуры — до +20 градусов.
загрузка...