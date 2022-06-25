«Теплая и дружественная атмосфера»: сборы для детей с синдромом Дауна завершились в академии «Зенита»

Заключительный тренировочный день команды «47 в Игре», за которую выступают дети с синдромом Дауна, прошел в академии петербургского «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
Во время двухнедельных тренировочных сборов ребята обучались на базе под руководством тренеров «Газпром»-Академии и футболистов «Зенита». Вторые в истории клуба сборы детей с синдромом Дауна состоялись в рамках соцпрограммы «Зенит рядом».
«С футболистами и тренерами других команд системы «Зенита» сложилась теплая и дружественная атмосфера. Это, однозначно, взаимовыгодная история социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в спортивном сообществе — инклюзия в том виде, в котором должна быть»,— отмечает пресс-служба клуба.
По итогам сборов юных футболистов наградили памятными сертификатами и подарками. Также они получили полную экипировку для занятий любимым спортом. Четырех детей, показавших лучшие результаты за прошедшие две недели, отметили специальными призами MVP.