«Теплая и дружественная атмосфера»: сборы для детей с синдромом Дауна завершились в академии «Зенита»

«С футболистами и тренерами других команд системы «Зенита» сложилась теплая и дружественная атмосфера. Это, однозначно, взаимовыгодная история социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в спортивном сообществе — инклюзия в том виде, в котором должна быть»,— отмечает пресс-служба клуба.