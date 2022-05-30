Теперь «Узнать Москву» можно на самых бюджетных смартфонах Android

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Пользователям портала «Узнай Москву» стала доступна облегченная версия одноименного мобильного приложения. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.





Облегченный вариант предназначен для владельцев смартфонов на базе операционной системы Android с невысокой производительностью и адаптирован для устройств, не поддерживающих технологию ARCore, которая необходима для работы приложений с функциями дополненной реальности. Ранее владельцы таких смартфонов могли сталкиваться с трудностями при использовании приложения.

Как отмечают разработчики, в приложении «Узнай Москву Лайт» пользователям доступны все те же инструменты, что и в основной версии, за исключением возможности просмотра объектов в режиме дополненной реальности.

В приложении можно составлять маршруты по городу, знакомиться с историей зданий, улиц и районов столицы, изучать биографии известных личностей, узнавать интересные факты о достопримечательностях, расположенных поблизости, проходить онлайн-квесты, изучать биографии известных личностей – архитекторов и художников, ученых и литераторов, крупных военачальников, купцов, живших в Москве.

Скачать новое приложение «Узнай Москву Лайт» можно в Google Play.