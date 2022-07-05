Теперь цены на автомобили в России будут снижаться

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ситуация с ценами на автомобили в России постепенно стабилизируется, и в течение года ценники будут постепенно снижаться.

Сейчас цена, наоборот, стабилизируется, она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих.

Денис Мантуров





Он напомнил, что цикл производства машин занимает порядка 3-4 месяцев, и сейчас на рынок выходит «то, что приобреталось в январе, феврале и марте».

Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним – он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка.

Денис Мантуров

По его словам, производителям невыгодно держать высокие цены «до последнего», так как это приведет к снижению спроса. Министр полагает, что это вынудит компании адаптироваться к запросам рынка: «Чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса».

По последним данным, продажи автомобилей в России выросли почти на 20%.