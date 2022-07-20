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Теперь понятно, почему новый MacBook Air так сильно греется. Разборка показала, что система охлаждения у ноутбука максимально примитивная

Теперь понятно, почему новый MacBook Air так сильно греется. Разборка показала, что система охлаждения у ноутбука максимально примитивная

Специалисты iFixit добрались до нового MacBook Air на основе SoC M2. Пока есть только видео — более подробный текстовый обзор должен появиться позже. Также пока нет оценки за ремонтопригодность. 


Но всё же кое-что мы теперь знаем. К примеру, почему SoC M2 в этом ноутбуке так сильно греется. Как можно видеть, Apple по каким-то причинам решила максимально упростить систему охлаждения. По сути её как бы и нет. Есть лишь алюминиевая пластина, прикрывающая всю системную плату. Да, она как раз и выступает в роли радиатора, но этого совершенно недостаточно, что, собственно, и подтверждается тестами. Благо всего за 15 долларов проблему можно частично решить. 

Ёмкость аккумулятора нового MacBook Air выросла с 49,9 до 52,6 Вт•ч. Первые тесты подтверждают, что новая модель имеет лучшую автономность, чем предыдущая.  

apple
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