«Теперь они должны раскрыть информацию о ботах в суде»

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Илон Маск высмеивает намерение Twitter подать против него иск после того, как он сообщил, что решил отказаться от покупки социальной сети.
Маск опубликовал картинку, на которой он смеётся, с различными комментариями:
- Они сказали, что я не могу купить Твиттер;
- Затем они решили не раскрывать информацию о ботах;
- Теперь они хотят заставить меня купить Twitter через суд;
- В итоге они должны раскрыть информацию о ботах в суде.
Генеральный директор Tesla и SpaceX также опубликовал фотографию Чака Норриса, смотрящего на шахматную доску, полную черных фигур с одной белой пешкой. Маск подписал твит: «Chuckmate».
В воскресенье Twitter нанял команду юристов из нью-йоркской компании Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP с намерением подать иск против Илона Маска.
В пятницу Маск подал документы в SEC, уведомив об отмене своего предложения о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. В документах Маск обвинил Twitter в искажении количества спам-ботов на своей платформе.