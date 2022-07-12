«Теперь они должны раскрыть информацию о ботах в суде»

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Илон Маск высмеивает намерение Twitter подать против него иск после того, как он сообщил, что решил отказаться от покупки социальной сети.

Маск опубликовал картинку, на которой он смеётся, с различными комментариями:

Они сказали, что я не могу купить Твиттер;

Затем они решили не раскрывать информацию о ботах;

Теперь они хотят заставить меня купить Twitter через суд;

В итоге они должны раскрыть информацию о ботах в суде.





Генеральный директор Tesla и SpaceX также опубликовал фотографию Чака Норриса, смотрящего на шахматную доску, полную черных фигур с одной белой пешкой. Маск подписал твит: «Chuckmate».

В воскресенье Twitter нанял команду юристов из нью-йоркской компании Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP с намерением подать иск против Илона Маска.

В пятницу Маск подал документы в SEC, уведомив об отмене своего предложения о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. В документах Маск обвинил Twitter в искажении количества спам-ботов на своей платформе.