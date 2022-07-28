Теперь официально. AMD перечислила новые процессоры Ryzen 7000 на своём сайте

Компания AMD случайно либо нет раскрыла названия процессоров новой линейки до анонса. На сайте компании в разделе Library прописались пока ещё не представленные новинки.





Благодаря этому теперь мы точно знаем название четырёх моделей:

Ryzen 9 7950X

Ryzen 9 7900X

Ryzen 7 7700X

Ryzen 5 7600X

В целом это максимально ожидаемо, так как уже несколько лет AMD не меняет принципов именования своих CPU, но всё же теперь есть официальное подтверждение.





Параметры на сайте не указаны, но, если опираться на все предыдущие линейки и имеющиеся утечки, Ryzen 9 7950X получит 16 ядер, Ryzen 9 7900X будет иметь 12 ядер, у Ryzen 7 7700X будет 8 ядер, а Ryzen 5 7600X будет довольствоваться 6 ядрами. Также, согласно ранним данным, ещё ожидается Ryzen 7 7800X, но пока его на сайте AMD нет.

Напомним, если AMD не ошиблась в формулировках, хотя бы номинально новые процессоры могут представить ещё до 15 августа.