теперь можно обменять потраченные рубли на бонусы от СберСпасибо

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Пресс-служба Сбера подтвердила, что теперь при оплате привычных услуг можно обменять потраченные рубли на бонусы от СберСпасибо.

После того как оплатите коммуналку через СберБанк Онлайн, в течение трёх рабочих дней вы автоматически становитесь участником акции. Поменять рубли за бонусы можно в течение 45 дней на сайте, в приложении СберСпасибо или в приложении СберБанк Онлайн в разделе СберСпасибо.





Инструкция на примере СберБанк Онлайн:

В разделе СберСпасибо нажмите «Подробнее» — «Конвертировать бонусы в рубли». Там отображаются доступные для обмена платежи;

Выберите платёж и укажите, сколько бонусов вы хотите обменять на рубли;

Подтвердите списание бонусов.

Деньги должны быть зачислены на карту не позднее следующего рабочего дня. Курс бонуса к рублю зависит от вашего уровня привилегий в программе СберСпасибо и может составлять от 0,5 до 0,75 рубля за 1 бонус.